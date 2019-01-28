«Такое бывает. У кого-то не выдержали нервы, и он начал стрелять». Глава Дагестана назвал трагической ошибкой убийство силовиками двух братьев-пастухов

Глава Дагестана Владимир Васильев впервые прокомментировал совершенное в 2016 году убийство двух братьев-чабанов 17 и 19 лет, которых приняли за боевиков

В интервью изданию «Новое дело» Васильев назвал инцидент трагической ошибкой.

На вопрос журналиста почему глава республики не встретился с родителями убитых пастухов, тот ответил, что занимался этим делом, но, по его словам, старается «лишний раз не вмешиваться в ситуацию».

«Я объясню. Я занимался этим делом. И нами было принято решение передать это дело Бастрыкину для объективного разбирательства. Как я это понимаю, там произошла трагическая ошибка. Если бы я сначала объективно эту тему изучал и участвовал, все было бы по-другому», — сказал Васильев.

По его мнению, произошедшее было трагической случайностью.

«Такое бывает. Я раньше работал в милиции. Постараюсь объяснить. Представьте: КТО, ночь, спускаются люди с гор. И у кого-то не выдержали нервы, и он начал стрелять», — предположил глава Дагестана.

Васильев отметил, что люди боятся брать на себя ответственность, «начинают "припудривать", что-то скрывать». Отсюда берутся сложности. При этом он вступился за силовиков, по вине которых могли погибнуть пастухи.

«Кто-то побоялся взять на себя ответственность, и сразу же появились люди, которые требуют переквалифицировать все на умышленное убийство. Это такая же несправедливость, как и первая. У меня такое понимание ситуации как у юриста. Не знаю, как по-вашему. Да, произошла трагическая случайность, погибли дети. Но кто эти мальчишки-собровцы? Кто они? Тоже дети же, оказавшиеся в очень сложной ситуации. Уверен, они искренне не понимали, что это пастухи. А может — не пастухи? Ночь, горы, нервы на пределе. И началось», — считает Васильев.

Он выразил уверенность, что с этим делом объективно разберутся и без его участия.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2016 года СМИ написали со ссылкой на источник, что в Шамильском районе Дагестана убили двоих боевиков. Тогда сообщалось, что во время оперативных мероприятий силовики заметили двух подозрительных мужчин. Их попросили остановиться и предъявить документы, в ответ на это они открыли стрельбу и попытались убежать. Их убили ответным огнем.