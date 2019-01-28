«Такое бывает. У кого-то не выдержали нервы, и он начал стрелять». Глава Дагестана назвал трагической ошибкой убийство силовиками двух братьев-пастухов
Глава Дагестана Владимир Васильев впервые прокомментировал совершенное в 2016 году убийство двух братьев-чабанов 17 и 19 лет, которых приняли за боевиков
В интервью изданию «Новое дело» Васильев назвал инцидент трагической ошибкой.
На вопрос журналиста почему глава республики не встретился с родителями убитых пастухов, тот ответил, что занимался этим делом, но, по его словам, старается «лишний раз не вмешиваться в ситуацию».
«Я объясню. Я занимался этим делом. И нами было принято решение передать это дело Бастрыкину для объективного разбирательства. Как я это понимаю, там произошла трагическая ошибка. Если бы я сначала объективно эту тему изучал и участвовал, все было бы по-другому», — сказал Васильев.
По его мнению, произошедшее было трагической случайностью.
«Такое бывает. Я раньше работал в милиции. Постараюсь объяснить. Представьте: КТО, ночь, спускаются люди с гор. И у кого-то не выдержали нервы, и он начал стрелять», — предположил глава Дагестана.
Васильев отметил, что люди боятся брать на себя ответственность, «начинают "припудривать", что-то скрывать». Отсюда берутся сложности. При этом он вступился за силовиков, по вине которых могли погибнуть пастухи.
«Кто-то побоялся взять на себя ответственность, и сразу же появились люди, которые требуют переквалифицировать все на умышленное убийство. Это такая же несправедливость, как и первая. У меня такое понимание ситуации как у юриста. Не знаю, как по-вашему. Да, произошла трагическая случайность, погибли дети. Но кто эти мальчишки-собровцы? Кто они? Тоже дети же, оказавшиеся в очень сложной ситуации. Уверен, они искренне не понимали, что это пастухи. А может — не пастухи? Ночь, горы, нервы на пределе. И началось», — считает Васильев.
Он выразил уверенность, что с этим делом объективно разберутся и без его участия.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2016 года СМИ написали со ссылкой на источник, что в Шамильском районе Дагестана убили двоих боевиков. Тогда сообщалось, что во время оперативных мероприятий силовики заметили двух подозрительных мужчин. Их попросили остановиться и предъявить документы, в ответ на это они открыли стрельбу и попытались убежать. Их убили ответным огнем.
Убитыми оказались двое местных жителей — братья 19-летний Гасангусейн и 16-летний Наби Гасангусеновы. Против них посмертно возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном хранения оружия (ст. 222 УК).
Родственники убитых настаивали, что юноши не имели отношения к бандподполью. Их тела в чужой одежде и с оружием обнаружил в кустах у дороги их дядя. Отец братьев Муртазали Гасангусенов обратился в Следственный комитет с заявлением об убийстве сыновей, однако возбудили его только в конце 2017 года, пишет «Мемориал». В постановлении о возбуждении дела говорилось, что братьев из автоматов расстреляли неустановленные лица.
Тогда же следователь сообщил отцу Гасангусейна и Наби, что дело о покушении на жизнь силовиков прекращено из-за отсутствия события преступления. Следователь получил официальные ответы дагестанского управления ФСБ, Нацгвардии и отдела полиции по Шамильскому району, из которых следовало, что их сотрудники не проводили спецопераций и оперативно-розыскных мероприятий в районе места гибели братьев. При этом согласно сводке, подписанной врио начальника отдела полиции Шамильского района Ибрагимом Алиевым, 23 августа 2016 года примерно в 21:25 в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в которых участвовали сотрудники Центра «Э», республиканского управления ФСБ и федеральные силы спецслужбы, а также сотрудники районного отдела МВД, неизвестные открыли стрельбу по силовикам и были убиты ответным огнем.
В октябре 2018 года жители Дагестана устроили стихийный митинг в Махачкале в поддержку родителей братьев. Вскоре расследование дела передали в центральный СК.
Вопрос о расследовании гибели Гасангусеновых звучал на декабрьской пресс-конференции президента Владимира Путина. Он пообещал разобраться в ситуации и поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину взять расследование на контроль.
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