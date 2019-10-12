В Керчи 16-летняя девушка вышла из общежития техникума и исчезла

Приметы разыскиваемой: на вид 16-19 лет, рост — 165 см, среднее телосложение, темные волосы, голубые глаза. Девушка была одета в синюю куртку, синие джинсы, темно-сиреневую кофту и черные кроссовки.

Установлено, что 7 октября 16-летняя Елена Самусева ушла из общежития техникума в Керчи. С тех пор о ее судьбе ничего не известно, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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