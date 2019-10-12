«Краснодар-2» упустил победу над «СКА-Хабаровском»
«Краснодар-2» 12 октября провел матч 17-го тура Футбольной национальной лиги против «СКА-Хабаровска»
Поединок прошел на поле Академии «быков» и завершился боевой ничьей. Счет на 38-й минуте открыл полузащитник гостей Артемий Малеев. На 66-й минуте нападающий «горожан» Герман Онгуха сравнял счет, а на 72-й минуте Арутюн Григорян вывел краснодарцев вперед. Однако хозяевам не удалось удержать преимущество: за 6 минут до конца основного времени защитник «армейцев» Николай Зайцев отправил второй мяч в ворота черно-зеленых и установил окончательный счет встречи — 2:2.
После этой игры безвыигрышная серия «Краснодара-2» достигла пяти матчей, команда с 15 очками располагается на 16-й строчке турнирной таблицы ФНЛ. СКА с 26 очками занимает пятое место.
Следующий матч команда Олега Фоменко проведет 19 октября в гостях у саранской «Мордовии».
Напомним, в прошлом поединке «быки» потерпели разгромное поражение от «Балтики».
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