«Краснодар-2» потерпел разгромное поражение от «Балтики»

Краснодарский край, Вся Россия

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«Краснодар-2» 5 октября провел матч 16-го тура Футбольной национальной лиги против «Балтики»

Игра прошла в Калининграде и завершилась крупным поражением гостей — 4:1. В составе победителей голы на свой счет записали Максим Тишкин (14-я минута), Алихан Шаваев (38) и Аллеф Андраде (65 и 89). У «быков» автором единственного гола стал Никита Сергеев (26).

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После этой встречи «Балтика» набрала 25 очков и заняла 8-е место в турнирной таблице ФНЛ. Черно-зеленые с 14 очками расположились на 16-м месте и продлили безвыигрышную серию до четырех встреч. 

Следующий матч «горожане» проведут 14 октября на стадионе Академии ФК «Краснодар» против «СКА-Хабаровска».

ФК «Краснодар-2» ФНЛ Футбол

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