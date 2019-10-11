Из Ростова в Сочи можно будет бесплатно провезти на поезде лыжи и сноуборды
РЖД с 20 декабря запустит поезд Ростов — Сочи с бесплатным провозом спортивного инвентаря
РЖД в новогодние каникулы запустит поезд «Лыжная стрела» сообщением Ростов — Сочи («Роза Хутор»). С 20 декабря по 7 января (за исключением 31 декабря) состав будет отправляться из Ростова в 20:45 и прибывать на курорт «Роза Хутор» в 8:22 следующего дня. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 21 декабря — отправляться в 20:10 и прибывать в 8:22 следующего дня в Ростов. В обоих случаях поезд будет останавливаться в Краснодаре, Туапсе, Сочи и Адлере.
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В «Лыжной стреле» можно будет бесплатно провезти спортивный инвентарь, лыжи и сноуборды, сообщила пресс-служба Северо-кавказской железной дороги. Для этого в поезде предусмотрено дополнительное багажное купе. Поезд при этом будет сформирован из плацкартного, купейного и СВ-вагонов.
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