На Дону один человек погиб в военной машине, которая загорелась после ДТП
В Ростовской области 10 октября в ДТП с военным автомобилем и грузовиком погиб один человек
Авария случилась на трассе М-4 «Дон» в Красносулинской области. По предварительным данным, военнослужащий-водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик. После ДТП военная машина загорелась.
В результате погиб пассажир КамАЗа из числа гражданского персонала воинской части, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Комиссия командования ЮВО сейчас выясняет обстоятельства случившегося, проводится проверка.
Как сообщали Юга.ру, 11 сентября стало известно, что в армянском городе Гюмри обнаружили тело российского солдата с признаками насильственной смерти.
Читайте также
Российские авиакомпании просят спасти их от иностранных недорогих конкурентов
Лоукостерам не дают открытое небо
В Таганроге уволили воспитательницу детского сада
Она объяснила детям значение фразы «посадить на кол»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.