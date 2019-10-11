На Дону один человек погиб в военной машине, которая загорелась после ДТП

Ростовская область

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В Ростовской области 10 октября в ДТП с военным автомобилем и грузовиком погиб один человек

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Авария случилась на трассе М-4 «Дон» в Красносулинской области. По предварительным данным, военнослужащий-водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик. После ДТП военная машина загорелась.

В результате погиб пассажир КамАЗа из числа гражданского персонала воинской части, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Комиссия командования ЮВО сейчас выясняет обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, 11 сентября стало известно, что в армянском городе Гюмри обнаружили тело российского солдата с признаками насильственной смерти.

Армия ДТП смерть

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