На военной базе в Армении нашли мертвым российского солдата

Вся Россия, В мире

Распечатать

11 сентября стало известно о том, что в армянском городе Гюмри обнаружили тело солдата с признаками насильственной смерти

Читайте также:

Следственный комитет Армении сообщил, что в Гюмри погиб 23-летний военнослужащий 102-й российской военной базы. На его теле были порезы. СК Армении возбудил уголовное дело, ведется следствие, пишет ТАСС.

Командование Южного военного округа (ЮВО) совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели российского солдата в Гюмри. В пресс-службе ЮВО заявили, что на теле погибшего не заметили признаков насильственной смерти. Там рассказали, что солдат служил по контракту. Военнослужащий находился в своей квартире, когда ему стало плохо, он попросил вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики попытались реанимировать его, но безрезультатно — молодой человек скончался. Причины смерти устанавливаются, сообщил ТАСС со ссылкой на ЮВО.

По данным издания «Лайф», за два дня до гибели солдат упал с мотоцикла и получил травмы, однако не стал обращаться за помощью врачей. В результате произошло внутреннее кровотечение. Предварительной причиной смерти стал разрыв селезенки.

Читайте также:

Ранее Юга.ру рассказывали о еще нескольких случаях гибели российских солдат. В феврале в Воронежской области умер 19-летний срочник, призванный служить из Краснодарского края. Отчим погибшего рассказал, что при опознании лицо молодого человека было залито клеем, на глазах лежали ватки, не хватало документов о смерти и части личных вещей.

В июне в военной части Курганинска погиб 18-летний солдат, призванный из Орловской области.

Армения Армия смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре загорелась сухая трава на площади 500 кв. метров
На военной базе в Армении нашли мертвым российского солдата
В Новороссийске произошел пожар на Малой Земле
В Краснодаре временно изменят шесть маршрутов трамваев, которые ходят через улицу Ставропольскую
СК Крыма рассказал о мальчике, пропавшем в море при попытке помочь тонущему брату
Около 100 тыс. краснодарцев поучаствуют в общегородском субботнике

Лента новостей

Статьи

«Ты же человек!»

Художница нарисовала карточки о том, как воспитывать детей без гендерных стереотипов

Стало известно расписание краснодарского фестиваля Geek Picnic

Департамент внутренней политики Кубани возглавил Сергей Пуликовский

Он сменил четыре места работы за полгода

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале