На военной базе в Армении нашли мертвым российского солдата
11 сентября стало известно о том, что в армянском городе Гюмри обнаружили тело солдата с признаками насильственной смерти
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Следственный комитет Армении сообщил, что в Гюмри погиб 23-летний военнослужащий 102-й российской военной базы. На его теле были порезы. СК Армении возбудил уголовное дело, ведется следствие, пишет ТАСС.
Командование Южного военного округа (ЮВО) совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели российского солдата в Гюмри. В пресс-службе ЮВО заявили, что на теле погибшего не заметили признаков насильственной смерти. Там рассказали, что солдат служил по контракту. Военнослужащий находился в своей квартире, когда ему стало плохо, он попросил вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики попытались реанимировать его, но безрезультатно — молодой человек скончался. Причины смерти устанавливаются, сообщил ТАСС со ссылкой на ЮВО.
По данным издания «Лайф», за два дня до гибели солдат упал с мотоцикла и получил травмы, однако не стал обращаться за помощью врачей. В результате произошло внутреннее кровотечение. Предварительной причиной смерти стал разрыв селезенки.
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Ранее Юга.ру рассказывали о еще нескольких случаях гибели российских солдат. В феврале в Воронежской области умер 19-летний срочник, призванный служить из Краснодарского края. Отчим погибшего рассказал, что при опознании лицо молодого человека было залито клеем, на глазах лежали ватки, не хватало документов о смерти и части личных вещей.
В июне в военной части Курганинска погиб 18-летний солдат, призванный из Орловской области.
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