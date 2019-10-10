Военного, уронившего в Ингушетии пушку за 25 млн рублей, обязали возместить ее стоимость

Авария с самоходной артиллерийской установкой 2С7 «Пион» произошла в марте на выезде из Магаса. По данным следствия, Проскурин, который управлял тягачом, плохо закрепил пушку на полуприцепе. В какой-то момент тягач резко остановился, и пушка опрокинулась на проезжую часть. В результате «Пион» получил повреждения, которые исключают его восстановление.

Минобороны был причинен ущерб на сумму 24,4 млн рублей, ведомство подало гражданский иск о взыскании этой суммы с Проскурина.