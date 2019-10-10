Военного, уронившего в Ингушетии пушку за 25 млн рублей, обязали возместить ее стоимость

Ингушетия

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Нальчикский гарнизонный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Никиты Проскурина, из-за которого сломалась артиллерийская установка

Авария с самоходной артиллерийской установкой 2С7 «Пион» произошла в марте на выезде из Магаса. По данным следствия, Проскурин, который управлял тягачом, плохо закрепил пушку на полуприцепе. В какой-то момент тягач резко остановился, и пушка опрокинулась на проезжую часть. В результате «Пион» получил повреждения, которые исключают его восстановление.

Минобороны был причинен ущерб на сумму 24,4 млн рублей, ведомство подало гражданский иск о взыскании этой суммы с Проскурина.

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Нальчикский гарнизонный суд в октябре признал военнослужащего виновным в повреждении военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ) и удовлетворил гражданский иск Минобороны, передает «Коммерсантъ». Ему был назначен штраф в размере 10 тыс. рублей, также он обязан выплатить военному ведомству стоимость пушки.

Издание отмечает, что осужденного на Ставрополье за аналогичное преступление военнослужащего в июле привлекли к ответственности в размере суммы месячного довольствия подсудимого. Требуя штрафа, военный юрист ссылался на ст. 4 ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих», согласно которой за «ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, несут материальную ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет».

Армия Магас Оружие

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