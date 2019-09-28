Житель Ингушетии нашел на дороге заряженный пулемет. Оказалось, что он выпал из машины силовиков
Сотрудники ОМОН Росгвардии потеряли на трассе «Кавказ» в Ингушетии пулемет с патронами
Инцидент произошел в ночь на 26 сентября. Пулемет калибра 7,62 мм с металлической коробкой, снаряженной 100 патронами, был потерян на территории Назрановского района, когда бойцы ОМОНа ехали на КамАЗе из села Яндаре в Карабулак. Источник «Интерфакса» сообщил, что пулемет был «утрачен при неизвестных обстоятельствах».
Сотрудники правоохранительных органов обратились в соцсетях к жителям с просьбой помочь найти оружие.
Пулемет на трассе близ села Яндаре обнаружил житель села Сагопши. Он выдал оружие полиции, передает URA.ru. По предварительным данным, пулемет потеряли сотрудники, прикомандированные из Челябинской области, эта информация пока не подтверждена.
Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.
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