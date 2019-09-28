Житель Ингушетии нашел на дороге заряженный пулемет. Оказалось, что он выпал из машины силовиков

Сотрудники ОМОН Росгвардии потеряли на трассе «Кавказ» в Ингушетии пулемет с патронами

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября. Пулемет калибра 7,62 мм с металлической коробкой, снаряженной 100 патронами, был потерян на территории Назрановского района, когда бойцы ОМОНа ехали на КамАЗе из села Яндаре в Карабулак. Источник «Интерфакса» сообщил, что пулемет был «утрачен при неизвестных обстоятельствах».

Сотрудники правоохранительных органов обратились в соцсетях к жителям с просьбой помочь найти оружие.