В скейт-парке «Курорта Красная Поляна» проведут спортивный лагерь

Краснодарский край

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На сочинском «Курорте Красная Поляна» с 13 по 20 октября организуют спортивный лагерь для скейтбордистов Goodfellaz skate camp

Главные соревнования лагеря проведут в новой олимпийской дисциплине — скейтбординг. В течение недели райдеры со всей страны будут тренироваться на территории нового скейт-парка курорта, площадь которого составляет более 1 тыс. кв. метров. Они планируют проводить фан-контесты (небольшие соревнования) на улицах курорта и на главной панорамной площадке Красной Поляны на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

Тренировки и мастер-классы будут проводить члены национальной сборной по скейтбордингу в дисциплине «парк». Участникам скейт-лагеря покажут фильм о развитии российского скейтбординга «Планета пацанов» и презентацию видео о прорайдерах индустрии. В программе — тематические вечеринки на территории «Курорта Красная Поляна». 

В последний день скейт-лагеря подведут итоги в новом супербоуле и выберут победителей среди любителей и профессионалов. Также для зрителей и болельщиков в программе запланированы зрелищные street-контесты и соревнования «Смертельная гонка». 

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Скейт-парк «Курорта Красная Поляна» спроектировал шведский дизайнер Джон Магнуссон. Его открытие состоится в парке «Времена года» 19 октября. Парк построили по рекомендациям Федерации скейтбординга России. В качестве основной площадки выступает бетонный бассейн с радиусными стенками, подходящими для катания на скейтбордах, велосипедах BMX, MTB и роликах. Скейт-парк подходит как для начинающих, так и продвинутых райдеров, рассказали в пресс-службе «Курорта Красная Поляна».

Чтобы приехать на Goodfellaz skate camp, нужно приобрести карту участника или забронировать специальное предложение с проживанием на сайте krasnayapolyanaresort.ru.

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