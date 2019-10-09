В скейт-парке «Курорта Красная Поляна» проведут спортивный лагерь

На сочинском «Курорте Красная Поляна» с 13 по 20 октября организуют спортивный лагерь для скейтбордистов Goodfellaz skate camp

Главные соревнования лагеря проведут в новой олимпийской дисциплине — скейтбординг. В течение недели райдеры со всей страны будут тренироваться на территории нового скейт-парка курорта, площадь которого составляет более 1 тыс. кв. метров. Они планируют проводить фан-контесты (небольшие соревнования) на улицах курорта и на главной панорамной площадке Красной Поляны на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

Тренировки и мастер-классы будут проводить члены национальной сборной по скейтбордингу в дисциплине «парк». Участникам скейт-лагеря покажут фильм о развитии российского скейтбординга «Планета пацанов» и презентацию видео о прорайдерах индустрии. В программе — тематические вечеринки на территории «Курорта Красная Поляна».

В последний день скейт-лагеря подведут итоги в новом супербоуле и выберут победителей среди любителей и профессионалов. Также для зрителей и болельщиков в программе запланированы зрелищные street-контесты и соревнования «Смертельная гонка».