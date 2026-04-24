В Кореновском районе осудят подрядчиков за хищение 27 млн рублей при ремонте школы

Краснодарский край

  © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Подрядчики получили оплату за невыполненные работы по капремонту школы в станице Дядьковской

24 апреля прокуратура Краснодарского края сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческой организации. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты являлись руководителями подрядной организации, которая в 2024 году заключила муниципальный контракт на проведение капитального ремонта зданий СОШ № 7 в станице Дядьковской. Обвиняемые предоставили сотрудникам муниципалитета отчеты о выполненных работах, содержащие ложные и недостоверные сведения.

В результате подрядчик получил 27 млн рублей за фактически невыполненные работы. Капитальный ремонт школы в итоге завершала другая организация.

Прокуратура также подала иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. На имущество обвиняемых наложили арест.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре поставщика некачественного творога в местные школы оштрафовали на 4 млн рублей.

