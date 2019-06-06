МТС и Huawei начнут вместе развивать 5G в России

Российский провайдер цифровых услуг МТС и китайская компания Huawei в июне подписали соглашение о развитии технологий 5G

Договор заключили перед Петербургским международным экономическим форумом. Соглашение предполагает развитие технологий 5G и пилотные запуски в России сетей связи пятого поколения в 2019–2020 годах.

Церемония подписания прошла в Кремле при президенте России Владимире Путине и председателе Китайской Народной Республики Си Цзиньпине. Подписанным договором обменялись президент МТС Алексей Корня и председатель правления Huawei Го Пин.

Компании разработали план действий на 2019–2020 годы. Он предусматривает внедрение технологий и решений 5G и IoT (интернет вещей) на инфраструктуре МТС. Предполагается развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для разных сценариев использования, сообщили в пресс-службе МТС.

«Благодаря давним взаимовыгодным отношениям МТС и Huawei продолжают укреплять рыночные позиции в своих областях. С подписанием соглашения о развитии 5G партнерство выходит на новый уровень», — сказал президент МТС.

По его словам, соглашение способствует развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем.

«Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии. Компания получила более 16 тыс. патентов в области 5G, что ставит Huawei на первое место в мире по этому показателю», — пояснил председатель правления Huawei.

Планируется, что компании будут проводить консультации по вопросам эффективного использования частотного спектра, запускать гигабитные зоны LTE с высокими скоростями доступа и емкостью сети, развивать сети LTE-Evolution со сверхмалой задержкой.

Договор предусматривает запуск 5G-сетей для беспроводного доступа и 5G NR на коммерческой сети МТС. Компании хотят сотрудничать по вопросам развития 5G бизнес-кейса (Robot ARM), собираются внедрить интернет вещей для промышленности, системы «умный город», ЖКХ и сельского хозяйства. Компании собираются сделать тестовые зоны с 5G-решениями на скоростных поездах, в метрополитене и многоэтажных жилых комплексах.