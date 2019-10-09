В Краснодаре сгорело здание и баня

В поселке Знаменском ночью 9 октября произошел пожар в бане и хозпостройках

В 00:24 спасателям поступило сообщение о возгорании в здании на улице Трактовой. Пожарные установили, что горит баня, хозяйственная постройка и забор на площади 225 кв. метров. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом, поэтому спасатели объявили повышенный ранг пожара и создали штаб пожаротушения.

Из здания эвакуировали два человека. На месте работали 38 человек и 11 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огонь потушили в 4:49. Погибших и пострадавших нет.