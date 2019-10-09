В Краснодаре сгорело здание и баня

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Знаменском ночью 9 октября произошел пожар в бане и хозпостройках

В 00:24 спасателям поступило сообщение о возгорании в здании на улице Трактовой. Пожарные установили, что горит баня, хозяйственная постройка и забор на площади 225 кв. метров. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом, поэтому спасатели объявили повышенный ранг пожара и создали штаб пожаротушения.

Из здания эвакуировали два человека. На месте работали 38 человек и 11 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огонь потушили в 4:49. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 7 октября в Тахтамукайском районе Адыгеи в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Краснодар МЧС Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи будут судить застройщика за хищение 370 млн рублей
В Краснодарском крае назначили нового руководителя департамента строительства
В Краснодаре сгорело здание и баня
В Сочи военный заживо сжег таксиста, чтобы продать его машину и закрыть кредит
В центре Краснодара временно отключат светофоры и ограничат движение транспорта
На Кубани за вымогательство задержали двоих мужчин

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале