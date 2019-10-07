В Адыгее два человека погибли при пожаре

Адыгея

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В Тахтамукайском районе Адыгеи ночью 7 октября в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли два человека

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Сообщение о возгорании в доме в поселке Новом поступило в 3:37. Соседи заметили огонь и сообщили об этом в МЧС. К тому моменту пламя охватило дом. Установлено, что пожар начался в летней кухне, рассказали порталу Юга.ру в ГУ МЧС по республике.

В тушении огня были задействованы две пожарных машины и семь спасателей. При тушении они обнаружили тела двоих погибших. По факту случившегося проводится проверка.

Всего в Адыгее с начала года в пожарах погибли девять человек.

МЧС Пожары смерть

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