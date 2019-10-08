Сыр, чай, мед и соль представит Адыгея на агровыставке «Золотая осень» в Москве

Адыгея примет участие в 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019», которая откроется 9 октября в Москве в ВДНХ

В формировании выставочной экспозиции Адыгеи примут участие более 30 ведущих предприятий отрасли. Для этого в Москву отправили две грузовые машины с брендовой продовольственной продукцией. Среди них торговые марки — «адыгейский сыр», «адыгейская соль», «адыгейский чай», сообщили порталу Юга.ру в минсельхозе республики.

В ассортименте представленной на выставке продукции также будут соки, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, детское питание, мед, колбасные изделия, яблоки, огурцы, помидоры, другие овощи и фрукты, а также розы, которые в республике выращивают для продажи.

Продегустировать эти товары можно будет на экспозиционной площадке Адыгеи в 75-м павильоне выставочного комплекса ВДНХ на выставке «Регионы России. Зарубежные страны».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что республика придает большое значение участию в выставке, которая дает возможность, с одной стороны, продемонстрировать свои достижения в отрасли, с другой — обменяться опытом и заключить новые деловые контакты.

«В Адыгее проводится большая работа по развитию агропромышленного комплекса. Эта деятельность сегодня подтверждается конкретными результатами. Один из основных — продукция из Адыгеи соотносится со знаком качества и экологичности, она востребована у покупателей. Главные продовольственные бренды будут представлены на выставке "Золотая осень"», — рассказал Мурат Кумпилов.