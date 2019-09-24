Краснодарский суд рассмотрит иски банка «Уралсиб» о законности аренды земли под ЖК «Фонтаны»

Краснодарский край

Распечатать

На 25 сентября назначено рассмотрение исков «Уралсиба» о признании недействительности аренды земель застройщиком ЖК «Фонтаны»

Как писал «Коммерсантъ», судебные процессы основаны на кредиторских требованиях «Уралсиба» к мясокомбинату «Краснодарский». Он был признан банкротом осенью 2013 года. Для замещения его активов в 2015 году было создано АО «Объединение», в чье пользование передали участки на улице Воронежской, 47.

Некоторые из них «Объединение» отдало в аренду «Краснодарскому строительному объединению», которое позже начало строить ЖК «Фонтаны». Его планируют полностью сдать в эксплуатацию в начале 2020 года.

7 сентября 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону не признал недействительным договор мены земельных участков, заключенный между «Объединением» и администрацией Краснодара. Рассмотрение исков перенесено на 25 сентября.

Первые два литера ЖК «Фонтаны» ввели в эксплуатацию летом 2017 года. Остальные три литера планируют сдать в 2020 году. В целом комплекс представляет собой пять 24-этажных зданий. Квартиры в жилом комплексе продает «СпецСтройКубань». Трамвайная остановка на пересечении улиц Воронежской и Стасова была переименована в «Жилой комплекс "Фонтаны"» в феврале 2018 года, ранее она называлась «Мясокомбинат».

Банкротство Строительство Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Приставы начали искать машины должников на парковках Краснодара
В Сочи собрались ученые, чтобы наблюдать за птицами. Помочь им собрать данные могут все желающие
Депутаты ЗСК обсудили строительство водопроводов в Геленджике и других городах края
В Сочи пенсионерка из Серпухова повредила ногу на тропе у Белых скал
Адыгея представит свою продукцию на форуме стран-участниц ШОС и БРИКС
Мэр Назрани ушел в отставку

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале