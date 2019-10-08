Страховая компания ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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Страховой дом ВСК в октябре завершил урегулирование убытка в связи со взрывом и пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

27 ноября 2018 года при проведении работ на палубе строящегося ледокола возле цистерны заправленной тяжелым топливом, произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате взрыва произошел разлив топлива из цистерны и возник пожар. Повреждение получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.

Специалисты провели осмотр поврежденного судна и изучили документы, на основе чего определили стоимость восстановления — 385 млн рублей. Происшествие признано страховым случаем, возмещение выплачено в полном объеме, сообщили 7 октября в пресс-службе компании ВСК.

«Качественное урегулирование страховых событий — одна из главных задач страховщика. Благодаря страхованию наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Полис ВСК позволяет получить компенсацию ущерба в сжатые сроки и возместить финансовые потери», — прокомментировал председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.

Как писали Юга.ру, в августе в ВСК назвали суммы выплат за авиакатастрофы и крушение космических аппаратов. 

Взрыв Пожары Страхование Судоходство

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