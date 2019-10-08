Жители Кубани могут наблюдать метеорный поток Дракониды в ночь на 9 октября
В ночь на 9 октября ожидается максимум активности метеорного потока Дракониды
Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона, где находится радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Дракониды состоят из мелких частичек, отколовшихся от кометы 21Р/Джакобини — Циннера. Попадая в атмосферу Земли, они вспыхивают и сгорают.
Наблюдать поток можно в северо-западной части неба в случае ясной погоды. Предпочтительно выбирать места с минимальной городской засветкой — лучше за городом.
Созвездие Дракона можно найти, ориентируясь на одну из самых ярких звезд — Вегу в созвездии Лиры. Голова Дракона находится недалеко от нее, пишет РИА «Новости».
По прогнозу The Weather Channel, в Краснодаре и на большей территории края днем и предстоящей ночью будет облачно. В ночные часы прояснение неба ожидается в западной части края — в районе Новороссийска, Анапы и Геленджика, Крымском, Славянском, Абинском районе и Ейске.
Юга.ру ранее писали, какие места в крае подходят для наблюдения за звездопадами.
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