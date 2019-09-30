«Краснодар-2» сыграл вничью с «Факелом»

Футболисты «Краснодара-2» и воронежского «Факела» сыграли вничью в матче 15-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая 30 сентября в Краснодаре, завершилась со счетом 0:0. В ходе матча желтые карточки успели получить четыре игрока хозяев и два игрока гостей.

После 15 матчей «быки» занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата с 14-ю очками в активе, воронежцы идет последними, набрав 11 очков.

В следующем туре «Краснодар-2» примет «СКА Хабаровск» 12 октября.