«Краснодар-2» сыграл вничью с «Факелом»

Краснодарский край

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Футболисты «Краснодара-2» и воронежского «Факела» сыграли вничью в матче 15-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая 30 сентября в Краснодаре, завершилась со счетом 0:0. В ходе матча желтые карточки успели получить четыре игрока хозяев и два игрока гостей.

После 15 матчей «быки» занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата с 14-ю очками в активе, воронежцы идет последними, набрав 11 очков.

В следующем туре «Краснодар-2» примет «СКА Хабаровск» 12 октября.

ФК «Краснодар-2» ФНЛ Футбол

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