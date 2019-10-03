Главой Кабардино-Балкарии избрали Казбека Кокова — сына первого президента республики
В Кабардино-Балкарии 3 октября состоялись выборы главы республики
На пост претендовали врио главы республики Казбек Коков, директор местного филиала ПАО «РусГидро» Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев. Эти кандидатуры внес президент Владимир Путин.
Главу республики избрали депутаты местного парламента. Они единогласно проголосовали за Казбека Кокова.
Вечером в колонном зале Дома правительства КБР состоялась торжественная церемония вступления Кокова в должность, сообщили в пресс-службе руководства республики.
Как писали Юга.ру, прежний руководитель республики Юрий Коков, занимавший пост главы с 2013 года, покинул его в октябре 2018-го и был назначен замглавы Совбеза РФ. Его место в качестве врио главы занял сын первого президента республики Казбек Коков.
Кто такой Казбек Коков?
Казбек Коков родился 20 июля 1973 года в селении Лескен-II Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности «ученый-агроном».
С 1995 года работал заместителем гендиректора по коммерческим и общим вопросам ОАО «Халвичный завод "Нальчикский"». В 2002 году занял пост гендиректор ОАО «Каббалкресурсы».
С 2003 по 2007 год Коков был депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления, был членом комитета по аграрной политике и природопользованию в парламенте КБР. В марте 2009 года был избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии. В декабре 2010 года был назначен замминистра сельского хозяйства и продовольствия КБР.
В начале апреля 2013 года Казбек Коков перешел на работу в Администрацию президента РФ — его назначили советником регионального блока управления президента по внутренней политике.
Отец Казбека Кокова — Валерий Коков — был первым президентом Кабардино-Балкарии, которую возглавлял почти 15 лет: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год — президентом республики.
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