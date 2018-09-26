Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков уходит в отставку. Его место займет сын первого президента республики Казбек Коков

Президент РФ Владимир Путин предложил Казбеку Кокову стать временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии

Путин сообщил, что нынешний глава региона Юрий Коков, возглавляющий КБР почти 8 лет — с декабря 2013 года, сам попросил об отставке.

«Ситуация складывается таким образом, что ваш однофамилец, Юрий Александрович Коков, попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву», — сказал президент на встрече с Казбеком Коковым в Кремле.

Путин предложил Кокову возглавить республику, «на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы», тот выразил готовность занять этот пост.

«Вы там (в КБР — прим.) сами работали, работали в разных качествах, были заместителем министра, потом были депутатом парламента Кабардино-Балкарии. И уже на протяжении многих лет вы работаете в Администрации президента Российской Федерации. Не мне вам говорить, что ваша семья связана с вашей родной республикой самым тесным, наитеснейшим образом. Ваш отец возглавлял республику с 1992-го по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память», — сказал Путин.

Кто такой Казбек Коков?

Казбек Коков родился 20 июля 1973 года в селении Лескен-II Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности «ученый-агроном».

С 1995 года работал заместителем гендиректора по коммерческим и общим вопросам ОАО «Халвичный завод "Нальчикский"». В 2002 году занял пост гендиректор ОАО «Каббалкресурсы».

С 2003 по 2007 год Коков был депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления, был членом комитета по аграрной политике и природопользованию в парламенте КБР. В марте 2009 года был избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии. В декабре 2010 года был назначен замминистра сельского хозяйства и продовольствия КБР.

В начале апреля 2013 года Казбек Коков перешел на работу в Администрацию президента РФ — его назначили советником регионального блока управления президента по внутренней политике.

Отец Казбека Кокова — Валерий Коков — был первым президентом Кабардино-Балкарии, которую возглавлял почти 15 лет: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год — президентом республики.