Путин назвал трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария

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Президент Владимир Путин 5 сентября внес в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры на должность главы республики

Это врио главы республики Казбек Коков, директор местного филиала ПАО «РусГидро» Игорь Кладько и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

Согласно Конституции Кабардино-Балкарии, глава республики избирается депутатами местного парламента. Голосование состоится 3 октября.

Как писали Юга.ру, прежний руководитель республики Юрий Коков, занимавший пост главы с 2013 года, покинул егов октябре 2018-го и был назначен замглавы Совбеза РФ. Его место в качестве врио главы занял сын первого президента республики Казбек Коков.

Кто такой Казбек Коков?

Казбек Коков родился 20 июля 1973 года в селении Лескен-II Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности «ученый-агроном».

С 1995 года работал заместителем гендиректора по коммерческим и общим вопросам ОАО «Халвичный завод "Нальчикский"». В 2002 году занял пост гендиректор ОАО «Каббалкресурсы».

С 2003 по 2007 год Коков был депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления, был членом комитета по аграрной политике и природопользованию в парламенте КБР. В марте 2009 года был избран депутатом парламента Кабардино-Балкарии. В декабре 2010 года был назначен замминистра сельского хозяйства и продовольствия КБР.

В начале апреля 2013 года Казбек Коков перешел на работу в Администрацию президента РФ — его назначили советником регионального блока управления президента по внутренней политике.

Отец Казбека Кокова — Валерий Коков — был первым президентом Кабардино-Балкарии, которую возглавлял почти 15 лет: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год — президентом республики.

Кто такой Игорь Кладько?

Игорь Кладько родился в 1962 году в Нальчике. В 1989 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет, получил квалификацию преподавателя истории и обществоведения по специальности «История». В 2004 году получил степень бакалавра юриспруденции Московской современной гуманитарной академии.

Работал в коммерческих предприятиях, в 1997 году возглавил отдел в департаменте потребительского рынка и услуг мэрии Нальчика. С 1998 по 2010 год работал начальником управления по учету, распределению и приватизации жилья местной администрации. После был замглавы администрации. 

С июня по декабрь 2012 года занимал пост главы администрации Прохладного, исполнял обязанности первого замглавы администрации Нальчика и главы столицы республики. 

С января 2014 — по октябрь 2014-го был министром промышленности и торговли КБР, а затем вновь был назначен на пост главы администрации Прохладного. В 2016 году покинул пост в связи с назначением директором филиала филиала ПАО «РусГидро».

Кто такой Ильяс Шаваев?

Родился в 1978 году в Нальчике. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «экономист».

С 2003 года работал заместитель гендиректора игрового клуба ООО «Нежданчик» в Москве. С 2006 года занимал руководящие должности в ОАО «Каббалкгаз». Также занимал пост гендиректора ООО «Эффект», занимающегося сдачей внаем недвижимости; является учредителем Республиканского союза молодежи.

Пост министра природных ресурсов и экологии КБР занял в 2017 году. До этого возглавлял государственное унитарное опытно-показательное сельхозпредприятие «Декоративные культуры».

Депутат парламента КБР четвертого и пятого созывов от местного отделения КПРФ. Член комитета по бюджету, налогам и финансам, член комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям.

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