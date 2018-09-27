Экс-глава Кабардино-Балкарии назначен замглавы Совбеза РФ

Кабардино-Балкария, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначил бывшего главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова в Совет безопасности

«Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации»,— говорится в документе.

Как сообщали Юга.ру, ранее Путин объявил о том, Коков попросил его о переводе «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера», на работу в Москву. Исполнять обязанности главы республики будет однофамилец Кокова Казбек — сын первого президента КБР Валерия Кокова, возглавлявшего регион 15 лет. Ранее Казбек Коков работал в Администрации президента.

Юрий Коков возглавлял КБР с декабря 2013 года. До этого он работал начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр «Э»), а в 2012 году перешел на работу во Всероссийский институт повышения квалификации МВД.

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