Первый штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья
В России появился первый кандидат на наказание за курение на балконе по новым требованиям пожарной безопасности
Жителя города Изобильного, который курил на балконе, считают виновным в пожаре в многоквартирном доме.
ЧП произошло 3 октября на улице Школьной, площадь его составила 0,5 кв. метра, никто не пострадал. Очаг возгорания, как установили специалисты, находился на одном из балконов. .
«Причиной воспламенения стала неосторожность во время курения. По обновленным правилам противопожарного режима, которые начали действовать с 1 октября, виновника привлекут к административной ответственности», — цитирует сообщение ГУ МЧС по Ставропольскому краю «Победа 26».
Запрет на использование открытого огня на балконах правительство утвердило 26 сентября. Документ запрещает с 1 октября использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В частности, запрет касается жарки шашлыков на балконе, зажигания свечей и курения. За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности — от 3 до 5 тыс. рублей штрафа.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ пояснили, что новые требования не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности. То есть курение не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.
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