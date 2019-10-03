Первый штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья

В России появился первый кандидат на наказание за курение на балконе по новым требованиям пожарной безопасности

Жителя города Изобильного, который курил на балконе, считают виновным в пожаре в многоквартирном доме.

ЧП произошло 3 октября на улице Школьной, площадь его составила 0,5 кв. метра, никто не пострадал. Очаг возгорания, как установили специалисты, находился на одном из балконов. .

«Причиной воспламенения стала неосторожность во время курения. По обновленным правилам противопожарного режима, которые начали действовать с 1 октября, виновника привлекут к административной ответственности», — цитирует сообщение ГУ МЧС по Ставропольскому краю «Победа 26».