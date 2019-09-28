В МЧС объяснили, когда курить на балконах можно

Запрет на использование открытого огня на балконах правительство утвердило 26 сентября. Документ запрещает с 1 октября использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В частности, запрет коснется жарки шашлыков на балконе, зажигания свечей и курения — там используется огонь от спичек или зажигалок. За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности — до 5 тыс. рублей штрафа.

В пресс-службе ведомства пояснили, что новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности.