В МЧС объяснили, когда курить на балконах можно
В МЧС дали разъяснения по поводу запрета курить на балконах
Запрет на использование открытого огня на балконах правительство утвердило 26 сентября. Документ запрещает с 1 октября использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В частности, запрет коснется жарки шашлыков на балконе, зажигания свечей и курения — там используется огонь от спичек или зажигалок. За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности — до 5 тыс. рублей штрафа.
В пресс-службе ведомства пояснили, что новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности.
«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — цитирует представители министерства «Интерфакс».
Ранее в ведомстве отметили, что к ответственности будут привлекать курильщиков, чья вредная привычка стала причиной пожара. По данным МЧС, неосторожность при курении становится причиной пожаров на балконах в 60% случаев.
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