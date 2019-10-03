Двух заместителей главы минздрава Кубани и еще 13 чиновников ведомства уличили в сокрытии доходов
15 чиновников минздрава Краснодарского края наказали за недостоверные сведения в декларациях о доходах, губернатору внесли представление
Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура. Выяснилось, что неполные сведения о доходах предоставили 15 сотрудников ведомства, в том числе два заместителя министра.
«Сокрыты доходы на общую сумму более 3 млн рублей, полученных по основному и предыдущему месту работы от продажи транспортных средств, объектов недвижимости, об участии супругов в управлении коммерческой организацией. Также двое служащих не представили сведений о расходах в связи с приобретением трех объектов недвижимости общей стоимостью более 8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву внесли представление с целью устранения выявленных нарушений и способствовавших им причин. Указанных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.
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