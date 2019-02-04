В Брюховецком районе уволили четырех депутатов, которые скрыли 50 млн рублей доходов
После проверки прокуратуры четырех депутатов совета Брюховецкого района отстранили от должностей
При подаче сведений о доходах, расходах и имуществе в отношении себя и членов своей семьи, четверо депутатов совета Брюховецкого района укрыли доход, который они получили в 2016 и 2017 годах.
Депутаты не задекларировали более 50 млн рублей дохода, 4 объекта недвижимости, 2 машины и 11 банковских счетов.
После проверки прокуратуры в совете приняли решение о досрочном прекращении полномочий Константина Быканова, Владимира Винченко, Александра Манишенко и Анатолия Сафронова, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, на Кубани в 2017 году прокуратура начала проверку декларации замглавы Новопокровского района Оксаны Варавиной. По документам, на женщину оформлено 5,9 млн кв. метров земли, что равнозначно трем территориям Монако.
В начале ноября 2018 года во время проверки прокуратура выявила, что 21 чиновник из администрации Новороссийска скрыл сведения о доходах. Там же управление ЖКХ пыталось купить новогоднюю ель почти за 7 млн рублей, прокуратура отменила закупку.
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