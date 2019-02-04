В Брюховецком районе уволили четырех депутатов, которые скрыли 50 млн рублей доходов

После проверки прокуратуры четырех депутатов совета Брюховецкого района отстранили от должностей

При подаче сведений о доходах, расходах и имуществе в отношении себя и членов своей семьи, четверо депутатов совета Брюховецкого района укрыли доход, который они получили в 2016 и 2017 годах.

Депутаты не задекларировали более 50 млн рублей дохода, 4 объекта недвижимости, 2 машины и 11 банковских счетов.

После проверки прокуратуры в совете приняли решение о досрочном прекращении полномочий Константина Быканова, Владимира Винченко, Александра Манишенко и Анатолия Сафронова, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.