Пассажирка такси погибла в перевернувшейся машине в Краснодаре

Авария произошла около 10:00 на трассе Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина в направлении движения в краевой центр. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Lada Largus с наклейкой службы такси не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся на крышу.

В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка машины, жительница Выселковского района. Водителя отправили на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.