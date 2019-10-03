Пассажирка такси погибла в перевернувшейся машине в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 3 октября перевернулась машина такси, есть жертва

Авария произошла около 10:00 на трассе Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина в направлении движения в краевой центр. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Lada Largus с наклейкой службы такси не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся на крышу.

В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка машины, жительница Выселковского района. Водителя отправили на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писали Юга.ру, в августе в Сочи таксист сбил ребенка и пожилую женщину.

ДТП Краснодар смерть Такси

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