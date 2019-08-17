В Сочи таксист сбил ребенка и пожилую женщину

Вечером 16 августа в Хостинском районе произошло ДТП с участием машины такси

Около 20:40 на трассе Джубга — Сочи 46-летний водитель автомобиля такси Daewoo Nexia сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. После этого иномарку отбросило на тротуар, и она врезалась в столб.

Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение горбольницы. Ими оказались 60-летняя женщина и восьмилетний ребенок.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.