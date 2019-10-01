В Сочи начал работу Третий апелляционный суд, а в Краснодаре - Четвертый кассационный суд общей юрисдикции

Сочи стал одним из пяти российских городов, где начал работу апелляционный суд общей юрисдикции, а Краснодар — одним из девяти, где заработал кассационный суд

«Со времен Российской Империи таких судов не открывалось. Это суд, который не замыкается на какой-то один субъект. Здесь, в Сочи будут рассматриваться дела 15 субъектов, и тут вступать в законную силу. В этом основная особенность», — пояснил председатель Третьего апелляционного суда Евгений Кузин.

Закон о создании девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции президент Владимир Путин подписал в июле прошлого года. Это сделано в рамках масштабной судебной реформы для повышения эффективности правосудия. Суды общей юрисдикции будут действовать в пределах территории соответствующего судебного округа, их деятельность не будет осуществляться в том же субъекте и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции, что обеспечит их независимость и самостоятельность.

В новом суде в Сочи, который начал работу 1 октября на улице Советской, 26А, будут рассматриваться дела из следующих 15 регионов: из Верховных судов республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия, Чечня, Краснодарского и Ставропольского краевых судов, Астраханского, Волгоградского и Ростовского областных судов, Севастопольского городского суда. Это будут уголовные, гражданские и административные дела, также будут оспариваться нормативно-правовые акты местного самоуправления, кадастровая стоимость, решения и действия (или бездействия), связанные с нарушением избирательных прав и т. д.

Остальные четыре апелляционных суда общей юрисдикции открылись в Иванове, Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Численность штата каждого — 36 судей.

Начавший работу на улице Морской, 3 в Краснодаре Четвертый кассационный суд будет пересматривать решения районных судов и мировых судей Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области, города Севастополя.

Другие кассационные суды открыты в Саратове, Москве, Петербурге, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке.

Подробнее о том, зачем нужны новые суды и чем они займутся, читайте в материале Валерии Дульской.