На Кубани создадут кассационный и апелляционный суды

Путин 29 июля подписал закон, по которому в Краснодаре и Сочи создадут кассационный и апелляционный суды для повышения эффективности правосудия

Новый федеральный конституционный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в стране создадут структурно самостоятельные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, которые будут действовать в пределах территории соответствующего судебного округа.

Планируется создать девять кассационных судов, каждый из которых охватывает территорию нескольких регионов. Местом их постоянного пребывания будут Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово и Владивосток, рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Кроме того, будут созданы пять апелляционных судов общей юрисдикции в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Суды не будут работать в тех же субъектах, где дело рассматривалось в первой инстанции. Такая мера призвана обеспечить независимость и самостоятельность судов.

«В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, в составе апелляционного суда и кассационного суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда», — отметил Клишас.