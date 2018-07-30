На Кубани создадут кассационный и апелляционный суды

Краснодарский край, Вся Россия

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Путин 29 июля подписал закон, по которому в Краснодаре и Сочи создадут кассационный и апелляционный суды для повышения эффективности правосудия

Новый федеральный конституционный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в стране создадут структурно самостоятельные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, которые будут действовать в пределах территории соответствующего судебного округа.

Планируется создать девять кассационных судов, каждый из которых охватывает территорию нескольких регионов. Местом их постоянного пребывания будут Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово и Владивосток, рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Кроме того, будут созданы пять апелляционных судов общей юрисдикции в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Суды не будут работать в тех же субъектах, где дело рассматривалось в первой инстанции. Такая мера призвана обеспечить независимость и самостоятельность судов.

«В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, в составе апелляционного суда и кассационного суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда», — отметил Клишас.

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