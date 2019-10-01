В Сочи обещают наказать учительницу, переводившую школьников через дорогу вне «зебры»

Краснодарский край

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После публикации в инстаграме сочинскую учительницу якобы наказали за то, что она переводила детей через дорогу в неположенном месте

В инстаграме sochi_today вечером 31 сентября опубликовали видеоролик, на котором группа школьников переходит дорогу в сопровождении взрослых не по пешеходному переходу у Зимнего театра. «Зебра» находится буквально в двадцати метрах от того места, где идут дети.

Управление по образованию и науке администрации Сочи утверждает, что выяснило, что это за учитель и из какой школы.

«В школе проводится служебная проверка по профилактике безопасности дорожного движения. Учитель, нарушившая правила дорожного движения, привлечена к дисциплинарной ответственности. Со всем коллективом школы проведен дополнительный инструктаж о правилах повеления на дороге», — прокомментировали порталу Юга.ру в мэрии. При этом номер школы и фамилию учителя в управлении по образовании и науке назвать отказались.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Сочи учительницу осудили по делу о гибели 13-летнего мальчика во время похода.

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Пару десятков метров, это слишком ��‍♀️ Группа детей переходит дорогу в неустановленном месте, в сопровождении взрослых. Мы отдаём детей в школу или детский сад, надеясь, что при элементарном пересечении проезжей части их будут сопровождать разумные взрослые , иначе зачем они там присутствуют ? Какой пример могут подать такие взрослые/преподаватели ? ��от подписчика #сочи#sochi_today#sochi

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Дети Образование Сочи

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