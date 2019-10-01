В Адыгее собираются увеличить производство молока для адыгейского сыра

В Адыгее для увеличения производства адыгейского сыра стимулируют аграриев к созданию новых ферм молочного направления

В 2018 году в Адыгее произвели 119 тыс. тонн молока, сообщили в минсельхозе республики. При этом предприятия молочной отрасли республики способны перерабатывать до 280 тыс. тонн молока в год.

«Поэтому увеличение производства молока — приоритетное направление развития животноводства Адыгеи. Для этого фермерам предоставляются гранты, а также реализуются крупные инвестпроекты по строительству новых ферм», — отметили в минсельхозе Адыгеи.

С 2015 по 2019 год грантополучатели приобрели более 500 молочных коров. В 2019-2020 годах планируется купить еще 300 животных.