В Адыгее собираются увеличить производство молока для адыгейского сыра
В Адыгее для увеличения производства адыгейского сыра стимулируют аграриев к созданию новых ферм молочного направления
В 2018 году в Адыгее произвели 119 тыс. тонн молока, сообщили в минсельхозе республики. При этом предприятия молочной отрасли республики способны перерабатывать до 280 тыс. тонн молока в год.
«Поэтому увеличение производства молока — приоритетное направление развития животноводства Адыгеи. Для этого фермерам предоставляются гранты, а также реализуются крупные инвестпроекты по строительству новых ферм», — отметили в минсельхозе Адыгеи.
С 2015 по 2019 год грантополучатели приобрели более 500 молочных коров. В 2019-2020 годах планируется купить еще 300 животных.
Кроме того, ООО «Молзавод "Новый"» в 2020 году планирует построить животноводческий комплекс на 400 молочных коров. Для реализации проекта у предприятия есть необходимая площадка под строительство корпуса с инфраструктурой. Инвестиции в проект составят около 100 млн рублей, сообщил порталу Юга.ру генеральный директор молзавода Александр Купин.
Также в республике идет работа по созданию первого в стране кластера по производству продуктов из козьего молока.
«Развитие молочного животноводства, наращивание производства адыгейского сыра должны привести к изменению структуры сельского хозяйства. Мы готовы поддерживать аграриев и ожидаем также прибыльной и эффективной работы предприятий», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По данным на 1 июля 2019 года, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Адыгеи составляет 46,2 тыс. голов, в том числе 24 тыс. голов — молочные коровы.
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