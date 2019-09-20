В Адыгее собрались увеличить производство сыров за три года до 16 тыс. тонн
В Адыгее к 2022 году планируют увеличить производство сыров до 16 тыс. тонн, ежегодно наращивая производство примерно на 10%
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Об этом сообщили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи. По данным ведомства, в 2017 году в республике произведено 12,8 тыс. тонн сыров, в том числе 2,3 тыс. тонн адыгейского сыра; в 2018 году — 13,4 тыс. тонн, в том числе 3,1 тыс. тонн адыгейского сыра. За первое полугодие этого года выпущено 6,8 тыс. тонн, из них 2 тыс. тонн адыгейского сыра. В 2020 году планируется выпустить 13,6 тыс. тонн сыров, в 2021 году — 15,6 тыс. тонн сыров, а в 2022 — 16 тыс. тонн.
«Для увеличения производства сыров есть все возможности. За последнее время предприятия нарастили мощности на 42%. Кроме того, расширяется собственная сырьевая база, оказываются меры поддержки, ведется активная работа «Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский» по продвижению и защите бренда», — отметил 20 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов на научной конференции.
Он считает, что наращивание производства будет иметь множественный эффект, даст новый импульс развитию в республике животноводства и перерабатывающей промышленности, а также развитию туризма и индустрии сервиса.
В минсельхозе добавили, что в 2018 году переработано 178 тыс. тонн сырого молока. Сегодня предприятия молочной отрасли республики способны перерабатывать до 280 тыс. тонн молока в год. Ожидается, что с запуском нового производства мощности переработки достигнут 335 тыс. тонн.
Как писали Юга.ру, 20-21 сентября в Адыгее пройдет Десятый фестиваль адыгейского сыра с участием артистов, поваров и мастеров народного художественного творчества.
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