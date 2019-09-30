Адыгея подключилась к акции «Не допусти открытый огонь на балконе!»

Пожарные расскажут им о новых правилах противопожарного режима и запрете на открытый огонь на балконах и лоджиях.

В рамках контроля за действием запрета пожарные планируют привлекать старших домов. С этой целью в ближайшее время будут проведены встречи с руководителями ТСЖ и управляющих компаний, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

«Адыгея не входит в число регионов, где высокий процент пожаров из-за неосторожного обращения с огнем на балконах. В этом году зарегистрировано четыре случая возгорания на балконах и лоджиях против трех по итогам 2018 года. Вместе с тем пожарные Адыгеи считают актуальным новые правила и поддержали введение запрета на открытый огонь на балконе и лоджиях», — добавили в ведомстве.

Запрет на использование открытого огня на балконах правительство утвердило 26 сентября. Документ запрещает с 1 октября использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В частности, запрет коснется жарки шашлыков на балконе, зажигания свечей и курения — там используется огонь от спичек или зажигалок. За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности — до 5 тыс. рублей штрафа.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ пояснили, что новые требования не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности. То есть курение не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.