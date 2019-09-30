Адыгея подключилась к акции «Не допусти открытый огонь на балконе!»

Адыгея

Распечатать

Жители Адыгеи в рамках всероссийской акции «Не допусти открытый огонь на балконе!» узнают о новых требованиях пожарной безопасности

Пожарные расскажут им о новых правилах противопожарного режима и запрете на открытый огонь на балконах и лоджиях.

В рамках контроля за действием запрета пожарные планируют привлекать старших домов. С этой целью в ближайшее время будут проведены встречи с руководителями ТСЖ и  управляющих компаний, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

«Адыгея не входит в число регионов, где высокий процент пожаров из-за неосторожного обращения с огнем на балконах. В этом году зарегистрировано четыре случая возгорания на балконах и лоджиях против трех по итогам 2018 года. Вместе с тем пожарные Адыгеи считают актуальным новые правила и поддержали введение запрета на открытый огонь на балконе и лоджиях», — добавили в ведомстве.

Запрет на использование открытого огня на балконах правительство утвердило 26 сентября. Документ запрещает с 1 октября использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В частности, запрет коснется жарки шашлыков на балконе, зажигания свечей и курения — там используется огонь от спичек или зажигалок. За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности — до 5 тыс. рублей штрафа.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ пояснили, что новые требования не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности. То есть курение не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

Безопасность МЧС Пожароопасность

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Краснодар-2» сыграл вничью с «Факелом»
Адыгея подключилась к акции «Не допусти открытый огонь на балконе!»
«Ну так получилось». Глава Белоглинского района пообещал разобраться с сыном, устроившим стрельбу из автомата у кафе
ФАС проверит закупку услуг при строительстве Детской краевой больницы в Краснодаре
Актеру Павлу Устинову изменили приговор и дали один год условно
«Нам многое надо изменить». Вышла первая часть интервью с Павлом Мамаевым после его выхода из колонии

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как перестать бояться станций сотовой связи?

Бытовая физика в 8 карточках

Мнения

«Эта команда — на мой взгляд, одна из самых мерзких в Европе»

Артур Каратай о том, что ждет «Краснодар» впереди, после победы над «Арсеналом»

Фоторепортажи

Водитель, моторист, слесарь, машинист. Фоторепортаж из Каневской

В компании «Газпром добыча Краснодар» выбрали лучших работников автотранспорта

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале