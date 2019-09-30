«Газпром добыча Краснодар» провела конкурс среди работников транспорта

Лучшим водителем легкового автомобиля был признан сотрудник Вуктыльского ГПУ. Представители ЛПУМТ выиграли дисциплины «лучший водитель грузового автомобиля», «лучший водитель автобуса» и «лучший машинист автомобильного крана». УТТ и СТ была отмечена в номинациях «лучший моторист цементировочного агрегата» и «лучший слесарь по ремонту автомобилей».

«Сегодня мы расширяем количество номинаций и усложняем задания — здоровый азарт и конкуренция в итоге позитивно отражаются на нашем профессиональном росте. От успешного труда автомобилистов зависит стабильность работы всей компании. Без транспорта остановится буквально все», — заключил гендиректор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

Лучших специалистов определяли среди машинистов автомобильного крана, мотористов цементировочного агрегата, автомехаников и водителей автобусов, легковых и грузовых машин. Последние три номинации раньше были объединены в одной — лучший водитель автомобиля.

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