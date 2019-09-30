В Центре современного искусства «Типография» в Краснодаре пройдут бесплатные лекции по кураторству

Программа включает в себя три блока: открытые лекции, семинары и работа с педагогами. Организаторы уже отобрали 19 участников интенсива, однако жители Краснодара смогут бесплатно посетить публичные лекции. На них исследователь Алексей Борисенок и художница Оля Сосновская расскажут о своей коллективной и индивидуальной практике, включающей курирование, организацию, исследование и письмо. После встречи с искусствоведом и критиком Валентином Дьяконовым слушатели получат представление о кураторстве как о коллективном создании открытого кода, где авторство децентрализовано.

Открытая лекция культуролога Алексея Масляева будет посвящена фигуре куратора и пути его становления в системе искусства. Руководитель кураторского отдела Уральского филиала ГЦСИ Светлана Усольцева расскажет, как менялись подходы к созданию выставок и проектов и кто является куратором сейчас. Завершит цикл лекций Ольга Широкоступ. Она поделится опытом работы над проектами «Полевые исследования», «Факультеты выходного дня», «Кому принадлежит авангард?». Первая вводная лекция начнется в 18:00, все остальные — в 19:00. Подробное расписание можно посмотреть на сайте «Типографии».

Как сообщали Юга.ру, в июле «Типография» покинула помещение на улице Буденного, а в августе переехала на Зиповскую, 5, корпус 33. Предприниматель, основатель и патрон ЦСИ «Типография», коллекционер современного искусства Николай Мороз выставил на продажу «Будку одиночного пикета» краснодарской арт-группировки ЗИП, чтобы завершить часть ремонтных работ в новой локации.