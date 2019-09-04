Центр современного искусства «Типография» устроит бесплатные курсы кураторов
В краснодарском Центре современного искусства «Типография» в октябре стартуют кураторские курсы
Образовательный интенсив «Кураторские курсы — школа исследователей и организаторов» включает три блока: открытые лекции, семинары и работа с педагогами. Преподавать будут: художница Ольга Сосновская, культуролог Алексей Масляев, исследователь и организатор Алексей Борисенок, куратор образовательных и междисциплинарных проектов Ольга Широкоступ, руководитель кураторского отдела Уральского филиала ГЦСИ Светлана Усольцева, искусствовед и критик Валентин Дьяконов. Они расскажут, что значит быть куратором, что такое выставки и зачем их делать, как и где происходит встреча искусства и зрителей, из чего складывается кураторство, какие кураторские подходы можно использовать.
Обучение бесплатное. К участию приглашаются те, кто хочет работать или уже работает в поле современного искусства как куратор, организатор событий, исследователь, координатор или менеджер. Организаторы отберут для интенсива 15 человек.
Кураторские курсы будут проходить с 1 по 14 октября, заявки принимаются до 13 сентября. Результаты объявят 18 сентября. Чтобы стать участником, нужно заполнить анкету и отправить свое CV (краткое описание жизни и профессиональных навыков) на почту typography-krd@yandex.ru. Приоритет отдадут тем, кто живет и работает в Краснодаре и городах Южного федерального округа. Проезд и проживание не оплачиваются.
Как сообщали Юга.ру, в конце июля Центр современного искусства «Типография» покинул помещение на улице Буденного из-за повышения арендной платы, а в августе переехал на Зиповскую, 5, корпус 33.
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