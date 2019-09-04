Центр современного искусства «Типография» устроит бесплатные курсы кураторов

Образовательный интенсив «Кураторские курсы — школа исследователей и организаторов» включает три блока: открытые лекции, семинары и работа с педагогами. Преподавать будут: художница Ольга Сосновская, культуролог Алексей Масляев, исследователь и организатор Алексей Борисенок, куратор образовательных и междисциплинарных проектов Ольга Широкоступ, руководитель кураторского отдела Уральского филиала ГЦСИ Светлана Усольцева, искусствовед и критик Валентин Дьяконов. Они расскажут, что значит быть куратором, что такое выставки и зачем их делать, как и где происходит встреча искусства и зрителей, из чего складывается кураторство, какие кураторские подходы можно использовать.

Обучение бесплатное. К участию приглашаются те, кто хочет работать или уже работает в поле современного искусства как куратор, организатор событий, исследователь, координатор или менеджер. Организаторы отберут для интенсива 15 человек.