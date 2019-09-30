«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал»
ФК «Краснодар» 29 сентября дома обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Матч 11-го тура Российской Премьер-лиги прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 2:0. Первый гол встречи на 38-й минуте с пенальти забил нападающий Ари. Во втором тайме на 63-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов удвоил преимущество черно-зеленых.
Кроме того, на 92-й минуте полузащитник «быков» Тони Вильена получил красную карточку.
«Мы не согласны с этой карточкой. Было видно, что это ненамеренно. Так решают арбитры, они смотрят VAR. Что-то сложно здесь сказать, это их решение, мы должны с этим соглашаться», — сказал после матча тренер черно-зеленых Сергей Матвеев.
Следующую игру «Краснодар» проведет дома против испанского «Хетафе». Матч Лиги Европы начнется 3 октября в 22:00. Уже 6 октября «быки» на домашнем поле сыграют со «Спартаком».
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