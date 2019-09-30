Краснодарский край вошел в топ-5 здоровых регионов России

Регионы Северного Кавказа, Адыгея и Кубань стали самыми здоровыми в России в 2018 году

При составлении рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни эксперты проанализировали восемь показателей: долю населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажу алкоголя, число людей, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Регионы Северного Кавказа уже третий год подряд заняли лидирующие места. На первом месте разместился Дагестан, на втором и третьем — Чечня и Кабардино-Балкария соответственно. Четвертой в рейтинге стала Адыгея, а пятое место занял Краснодарский край. При этом стоит заметить, что в 2017 году Адыгея занимала 11-ю строчку рейтинга.