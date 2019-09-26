Названа сумма штрафа за курение на балконе
В МЧС разъяснили требования пожарной безопасности и предупредили об ответственности за курение на балконах
26 сентября правительство утвердило запрет на использование открытого огня на балконах. С 1 октября жители России не смогут использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
В МЧС РФ пояснили, что запрет коснется жарки шашлыков на балконе, зажигания свечей и курения — там используется огонь от спичек или зажигалок.
«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. По данным МЧС, неосторожность при курении становится причиной пожаров на балконах в 60% случаев.
За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей, либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.
На новую норму отреагировали в Общероссийском движения за права курильщиков. Директор движения Андрей Лоскутов выразил мнение, что нужно улучшать жизнь в России, чтобы люди сами хотели отказаться от пагубной привычки, а не принимать новые запрещающие законы.
«Запретили везде, где можно запретить. А потом вспомнили, что еще на балконах забыли. Задайте вопрос: почему если запретили везде курить — по месту работы, воспитанию детей, голосования, уплаты налогов, почему они продолжают курить?» — цитирует Лоскутова «Интерфакс».
Он отметил, что пока власти не найдут ответ на этот вопрос, вся борьба с табаком будет оставаться имитацией.
«Умирают не от табака, умирают от жизни. Если жизнь плохая, человек будет стараться закурить, выпить, еще что-то сделать. Если жизнь хорошая, он будет отказываться от тех привычек, которые сокращают эту хорошую жизнь», — добавил Лоскутов.
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