Названа сумма штрафа за курение на балконе

В МЧС разъяснили требования пожарной безопасности и предупредили об ответственности за курение на балконах

26 сентября правительство утвердило запрет на использование открытого огня на балконах. С 1 октября жители России не смогут использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В МЧС РФ пояснили, что запрет коснется жарки шашлыков на балконе, зажигания свечей и курения — там используется огонь от спичек или зажигалок.

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. По данным МЧС, неосторожность при курении становится причиной пожаров на балконах в 60% случаев.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей, либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.