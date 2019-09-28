Россиянин впервые стал чемпионом «Формулы». И это — не Квят

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий в гоночной серии «Формула-3» стал чемпионом мира. Он стал первым в истории гоночной серии победителем из России.

Пилот является участником гоночной программы Ferrari, а также российской программы поддержки SMP Racing. Выступает Шварцман за коллектив Prema Racing. Перед сочинским этапом «Формулы-3», который является завершающим в чемпионате, Роберт лидировал в личном зачете, опережая своего напарника, индийского пилота Джехана Дарувала, который и являлся главным соперником россиянина. Преимущество Шварцмана составляло 33 балла. Это достаточно серьезное преимущество, но не фатальное для индийца. Теоретически Джехан мог обогнать Роберта в борьбе за титул.

Но для этого должно было сойтись немало звезд на небе и случиться много непредсказуемого на асфальте «Сочи Автодрома». Тем более, перед субботней гонкой прошел ливень. Кто-то в паддоке шутил, что Джехан мог «заказать» Роберта кому-либо из пилотов команд с хвоста пилотона, чтобы россиянина устранили в гонке. Но такого, к счастью, не случилось. Шварцман выиграл квалифицию в пятницу, а в субботу в первой гонке уикенда приехал на втором месте, что гарантировало ему титул при любом исходе воскресной гонки в Сочи. Выиграл гонку напарник по команде Роберта Маркус Армстронг, а основной конкурент россиянина за титул Джехан Дарувала закончил гонку на пятом месте.