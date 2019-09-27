В Краснодаре по делу об ОПГ задержали экс-начальника управления МВД по Кабардино-Балкарии

Находящегося в розыске бывшего начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии Сергея Рыбникова задержали в Краснодаре

Рыбникова разыскивали по обвинению в участии в организованном преступном сообществе, которое действовало в Кабардино-Балкарии в 2017-2018 годах, и получении взяток. В него входили бывшие сотрудники республиканского МВД, которые, по данным следствия, получили не менее 42 млн рублей взяток от перевозчиков спиртосодержащей продукции.

В СКР считают Рыбникова одним из руководителей преступного сообщества. Ранее ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

27 сентября экс-полицейского задержали в арендованной квартире в Краснодаре и доставили в следственное подразделение. Рыбников стал 16-м задержанным по делу об этом преступном сообществе. 15 из них являются или являлись должностными лицами республиканского МВД, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой в особо крупном размере).