В Кабардино-Балкарии задержали 12 полицейских и одного разыскивают за взятку в 42 млн рублей

По версии следствия, с 2017 по 2018 годы должностные лица МВД по Кабардино-Балкарии получили взятку за то, что обеспечили беспрепятственную незаконную перевозку этилового спирта на территории республики, в том числе, по трассе Р217 «Кавказ». По предварительным данным, незаконное вознаграждение за перевозку составило не менее 42 млн рублей. Незаконной схемой руководил замначальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии, передает RT.

Правоохранители задержали 12 человек. Среди них — руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по республике и подразделений полиции по Зольскому, Майскому районам и отдела «Прохладненский». Местонахождение еще одного фигуранта устанавливают, сообщили 30 мая в пресс-службе Следственного комитета России.