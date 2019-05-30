В Кабардино-Балкарии задержали 12 полицейских и одного разыскивают за взятку в 42 млн рублей
В Кабардино-Балкарии в мае задержали 12 сотрудников республиканского МВД за крупную взятку
По версии следствия, с 2017 по 2018 годы должностные лица МВД по Кабардино-Балкарии получили взятку за то, что обеспечили беспрепятственную незаконную перевозку этилового спирта на территории республики, в том числе, по трассе Р217 «Кавказ». По предварительным данным, незаконное вознаграждение за перевозку составило не менее 42 млн рублей. Незаконной схемой руководил замначальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии, передает RT.
Правоохранители задержали 12 человек. Среди них — руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по республике и подразделений полиции по Зольскому, Майскому районам и отдела «Прохладненский». Местонахождение еще одного фигуранта устанавливают, сообщили 30 мая в пресс-службе Следственного комитета России.
В зависимости от роли каждого против полицейских возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой в особо крупном размере).
Со всеми задержанными работают следователи. В Кабардино-Балкарии провели более 30 обысков в служебных помещениях и домах полицейских.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что назначена служебная проверка. По ее итогам должностные лица, причастные к преступному сообществу, уволят из органов внутренних дел. Также их привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, сообщили в пресс-службе МВД России.
В Кабардино-Балкарии задержали 12 полицейских за взятку в 42 млн рублей
Еще один находится в розыске
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