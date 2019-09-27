В выходные на Кубани будет дождливо

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на 27-29 сентября

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем 27 сентября временами возможен небольшой дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха составит 19-21 °С. В целом по краю также пройжут дожди, воздух прогреется до 19 °С, в южной части региона — до 22 °С. На Черноморском побережье обещают дожди с грозой и усилением ветра до 17 м/с. Днем будет 19-24 °С.

В субботу в крае сохранится дожливая погода, на юге прогнозируют ливни с грозой. Ветер 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Ночная температура составит 7-12 °С, возможно похолодание до 3-8 °С. Днем термометры покажут 14-19 °С, местами до 22 °С.

В воскресенье в крае осадки прекратятся, однако на Черноморском побережье продолжат идти дожди. Метеорологи предрекают небольшое потепление: днем на Кубани, а также на юге побережья ожидается до 24 °С. Ночью воздух остынет до 11-16 °С.

В Краснодаре в выходные будет дождливо, а ветер стихнет. Ночные температуры — 10-13 °С, дневные — 20-22 °С.