В Анапе закрыли купальный сезон

Краснодарский край

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Пляжи Анапы 26 сентября начали готовить к зиме

На пляжах сейчас демонтируют конструкции — рабочие снимают теневые навесы, убирают шезлонги, консервируют спасательные посты. По поручению главы курорта Юрия Полякова, все работы должны завершить до 15 октября.

По словам директора МУП «Объединение курортных услуг» Андрея Сидикова, специалисты уже разобрали 35% пляжных территорий. Рабочие каждый день убирают и вывозят оборудование.

Напомним, в этом году пляжи Анапы получили высокую оценку краевой комиссии. За период межсезонья объекты пляжной инфраструктуры приведут в порядок, а чистая пляжная территория станет прогулочной зоной для анапчан и гостей города, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Анапа Курорты и туризм отдых Черное море

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