В Лазаревском районе Сочи пешеходные мосты признали небезопасными

Краснодарский край

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский осмотрел проблемные объекты поселка Дагомыс и села Волковка в Лазаревском районе и сделал вывод, что состояние пешеходных мостов не отвечает нормам безопасности

Глава города поручил администрации района приступить к реконструкции настилов в ближайшие дни. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая проинспектирует все мосты в Лазаревском районе, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. 

Одновременно для обеспечения безопасности людей осмотрят все дома, которые находятся в опасной близости к реке Западный Дагомыс, известной своими паводками. 

Как сообщали Юга.ру в ноябре 2018 года в Сочи обвалилась часть моста через реку Чахцуцыр. ЧП произошло на 4-м км трассы Адлер — Нижняя Шиловка. 

Алексей Копайгородский Благоустройство Сочи

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