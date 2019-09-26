В Адыгее обнаружили нехватку ламивудина для ВИЧ-инфицированных. Минздрав говорит, что восполнил ее из запасов

ВИЧ-положительные пациенты из Адыгеи сообщили о том, что в регионе нет препарата ламивудина. В «Пациентский контроль» за полторы недели поступило пять сообщений об отсутствии препарата

О нехватке ламивудина сообщило движение людей, живущих с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями — «Пациентский контроль». Его специалисты говорят, что получили пять таких сообщений за полторы недели. Движение направило обращение в региональный и федеральный Минздрав.

Как пояснили Юга.ру в министерстве здравоохранения Адыгеи, в настоящее время республика, как другие регионы страны, испытывают дефицит данного препарата. Он централизованно закупается на федеральном уровне, и поставки были сорваны из-за несостоявшихся аукционов на закупку этого лекарства.

«В отличие от других регионов у нас сложилась более благополучная ситуация, поскольку за счет оставшихся запасов мы смогли обеспечить лекарством часть нуждающихся в нем», — заявили в минздраве Адыгеи.

В Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД пояснили, что в республике ламивудин получают 400 человек, из них у 150 пациентов уже закончился данный препарат.

«Всем пациентам мы предоставляем назначенные препараты, но без ламивудина это неполная схема лечения. Надеемся, что назначенный в октябре аукцион состоится, и мы получим препарат до 15 октября», — отметила главврач Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Мартьянова.

«Пациентский контроль» предупреждал летом, что в регионах может возникнуть нехватка ламивудина: поставщики отказались участвовать в аукционах из-за, по их словам, заниженных цен. В движении отмечают, что отсутствие препарата может привести к неэффективности терапии и возникновению лекарственной устойчивости ВИЧ.

В настоящее время на территории Республики Адыгея проживает более 700 человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция».