В Адыгее обнаружили нехватку ламивудина для ВИЧ-инфицированных. Минздрав говорит, что восполнил ее из запасов
ВИЧ-положительные пациенты из Адыгеи сообщили о том, что в регионе нет препарата ламивудина. В «Пациентский контроль» за полторы недели поступило пять сообщений об отсутствии препарата
О нехватке ламивудина сообщило движение людей, живущих с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями — «Пациентский контроль». Его специалисты говорят, что получили пять таких сообщений за полторы недели. Движение направило обращение в региональный и федеральный Минздрав.
Как пояснили Юга.ру в министерстве здравоохранения Адыгеи, в настоящее время республика, как другие регионы страны, испытывают дефицит данного препарата. Он централизованно закупается на федеральном уровне, и поставки были сорваны из-за несостоявшихся аукционов на закупку этого лекарства.
«В отличие от других регионов у нас сложилась более благополучная ситуация, поскольку за счет оставшихся запасов мы смогли обеспечить лекарством часть нуждающихся в нем», — заявили в минздраве Адыгеи.
В Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД пояснили, что в республике ламивудин получают 400 человек, из них у 150 пациентов уже закончился данный препарат.
«Всем пациентам мы предоставляем назначенные препараты, но без ламивудина это неполная схема лечения. Надеемся, что назначенный в октябре аукцион состоится, и мы получим препарат до 15 октября», — отметила главврач Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Мартьянова.
«Пациентский контроль» предупреждал летом, что в регионах может возникнуть нехватка ламивудина: поставщики отказались участвовать в аукционах из-за, по их словам, заниженных цен. В движении отмечают, что отсутствие препарата может привести к неэффективности терапии и возникновению лекарственной устойчивости ВИЧ.
В настоящее время на территории Республики Адыгея проживает более 700 человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция».
Как сообщали Юга.ру, в конце июля Минздрав опубликовал доклад, согласно которому в 2018 году в России от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологических заболеваний. К вечеру того же дня доклад удалили.
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