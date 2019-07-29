Четверых жителей Сочи обвиняют в обмане дольщиков из разных регионов на 60 млн рублей

Перед судом предстанут четыре представителя компании-застройщика из Сочи, которые обманули дольщиков на 60 млн рублей

«Обвиняемые, являясь частными застройщиками, привлекли денежные средства более 60 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в Сочи. Они возводили здания без разрешительных документов», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По делу проходят руководитель и сотрудники общества с ограниченной ответственностью.

По данным ведомства, общая сумма ущерба, нанесенного дольщикам, превысила 60 млн рублей.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Двух фигурантов дела поместили под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. На имущество обвиняемых также наложен арест.

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Хостинский районный суд для рассмотрения по существу.