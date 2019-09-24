Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Балагова

Член комитета, режиссер Александр Роднянский, который также является продюсером картины, рассказал, что «Дылду» выбрали абсолютным большинством голосов (всего комиссия состоит из 26 режиссеров и продюсеров). Фильм будет представлять Россию в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Роднянский также сообщил, что в США фильм выйдет в прокат в январе, а прокатчиком выступила компания, которая ранее привозила и продвигала картины, становившиеся номинантами и победителями «Оскара».

Другой член комитета — режиссер Федор Попов отметил, что на выбор комиссии повлиял успех фильма на Каннском фестивале. Напомним, в Каннах «Дылда» получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ международной федерации кинопрессы.

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— цитирует Попова «Коммерсантъ».

«Дылда» — это история двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь в руинах. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.