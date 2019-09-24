Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Балагова

Кабардино-Балкария, Вся Россия, В мире

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Российский оскаровский комитет 24 сентября выдвинул фильм «Дылда» 28-летнего Кантемира Балагова на премию «Оскар»

Член комитета, режиссер Александр Роднянский, который также является продюсером картины, рассказал, что «Дылду» выбрали абсолютным большинством голосов (всего комиссия состоит из 26 режиссеров и продюсеров). Фильм будет представлять Россию в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Роднянский также сообщил, что в США фильм выйдет в прокат в январе, а прокатчиком выступила компания, которая ранее привозила и продвигала картины, становившиеся номинантами и победителями «Оскара». 

Другой член комитета — режиссер Федор Попов отметил, что на выбор комиссии повлиял успех фильма на Каннском фестивале. Напомним, в Каннах «Дылда» получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ международной федерации кинопрессы.

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— цитирует Попова «Коммерсантъ».

«Дылда» — это история двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь в руинах. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Эта картина — вторая режиссерская работа Балагова. Первая — фильм «Теснота» о еврейской семье из Нальчика в 2017 году также участвовала в Каннском фестивале и получила приз ФИПРЕССИ. При этом из-за разногласий с властями Кабардино-Балкарии прокат «Тесноты» в Нальчике отменили. В 2018 году Балагов сам вошел в жюри программы «Особый взгляд» — второй по значимости после основного конкурса программы Каннского фестиваля.

В прошлом году Россия выдвигала на «Оскар» фильм «Собибор» Константина Хабенского о восстании заключенных нацистского лагеря смерти. Фильм не попал в шорт-лист премии.

Кино

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